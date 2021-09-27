الكاظمي: أربعينية الإمام الحسين (ع) أبرز احتجاج إنساني ممتد عبر التأريخ

وقال الكاظمي في تغريدة عبر "تويتر" تابعتها السومرية نيوز، إن "أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وصحبه الابرار الميامين، هي أبرز احتجاج إنساني ممتد عبر التأريخ على انتهاكات حقوق الإنسان. وهذه مناسبة للتأكيد بأن مواجهة مثل هذه الانتهاكات في العراق على امتداد المراحل ليست مهمة سهلة، ولا تتم بالنيات الحسنة فقط".وتابع، "علينا كعراقيين، أن نعترف بكل شجاعة بالأخطاء عندما تحصل، وأن نواجهها ونعالج تداعياتها ونحاسب مرتكبيها، وندخل مادة حقوق الإنسان في كل المناهج الدراسية، لترسيخها في النفوس والعقول وجعلها مَعبرا إلى المستقبل".وأضاف الكاظمي، أن "تحصين الوطن وتكريس المصداقية يتم بالاعتراف وليس التغاضي"، مشيرا الى ان "شعب العراق زرع قيم العدالة والتسامح والتضحية عبر التأريخ، ولا بد أن يحصد الكرامة، والديمقراطية خيار العراقيين وهم يستحقون مايليق بهم".