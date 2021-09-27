هل شاهدتم كربلاء من الجو.. إليكم الصور بعدسة السومرية

تنشر السومرية نيوز، صوراً لمدينة كربلاء وهي تحتضن مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وتظهر الصور بعدسة علي جاسم، توافد الزوار الى المدينة من مداخل عدة.