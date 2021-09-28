اعلام العتبة الحسينية يكشف تفاصيل التغطية الاعلامية الخاصة بزيارة الاربعين

وقال رئيس قسم الإعلام في العتبة الحسينة المقدسة، عقيل كاظم الشريفي في حديث لـ السومرية نيوز، "شارك في التغطية الاعلامية الخاصة بالزيارة الاربعينية اكثر من الف اعلاميا عربيا واجنبيا وعراقيا ينتمون الى مايزيد 150 مؤسسة اعلامية".وأضاف، أن "الاعلاميين المشاركين ينتمون الى 15 دولة، منها فرنسا وبريطانيا والصين وتركيا والولايات المتحدة الامريكية ةالمانيا وايران وكندا وباكستان وفلندا وسوريا ولبنان والبحرين والسعودية".وتابع، "كما شاركت اكثر من 30 عجلة (اس ان جي)"، لافتا الى أن "العتبة الحسينية المقدسة قدمت جميع المستلزمات الفندقية والخدمية طيلة ايام الزيارة".