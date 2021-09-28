القبض على متهم بتزوير اوراق وبيع قطع أراض قيمتها ٤ مليارات دينار في الدورة

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد أن توفرت معلومات عن قيام شخص ببيع قطع أراض زراعية تبلغ مساحتها ( ٢٨ دونما) بقيمة أربعة مليارات دينار عراقي والتي تقع ضمن منطقة الدورة جنوبي بغداد، عن طريق تزوير وكالات عامة مطلقة باسم صاحب الارض والذي يسكن خارج العراق، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل بتوجيه وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبإشراف مدير مكافحة اجرام بغداد".واضافت انه "وبعد جهد مميز وكبير من مفارز مكتب مكافحة اجرام الدورة تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، حيث تم تدوين أقوال المتهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٢٩٨ ، ٢٨٩ من قانون العقوبات".