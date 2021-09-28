صحة كربلاء تصدر احصائية خاصة بخطة طوارئ زيارة الأربعين

وبحسب بيان من المكتب الإعلامي للدائرة والذي ورد للسومرية نيوز، فقد شملت الاحصائية ما ياتي:عدد مراجعي المستشفيات (505,641)عدد مراجعي المفارز الطبية ومراكز الطوارئ (4,772,081)عدد الإحالات بعجلات الإسعاف الفوري (34,594)عدد قناني الدم التي تم الحصول عليها قبل تنفيذ خطة الطوارئ، لغاية ظهر اليوم بلغ (2155) قنينة دم مختلفة الأصنافعدد العمليات الجراحية (529)عدد الولادات (648)عدد الفحوص المختبرية (37,482)عدد الفحوص على جهازي الأشعة والسونار (8090)عدد الفحوص على جهازي الرنين والمفراس (1032)