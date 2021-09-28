كاميرا السومرية تتجول داخل الصحن الحسيني الشريف وتحاور احد ابرز مسؤوليه

وخلال حديثه الخاص لقناة السومرية مع المقدم علاء بتي في برنامج (رحلة حسينية)، روى الحاج فاضل عوز تفاصيل مهمة عن خطط التوسعة وتقديم الخدمات الخاصة بزيارة الاربعين حيث اكد ان "مساحة الشوارع المحيطة بالعتبة الحسينية تمت مضاعفة، الى جانب ايلاء اهتمام كبير من محافظة كربلاء لتوسعة المحاور الرئيسية لدخول المدينة، من اجل ضمان انسيابية حركة الاعداد الكبيرة للزائرين"، مضيفا ان "السنوات القادمة ستشهد اعمال توسعة اكبر".ولفت الحاج عوز الى ان "اعمال التوسعة لضريح الامام الحسين عليه السلام شملت توسيع مساحات عدد من الابواب حيث تضاعفت مساحتها الى نحو 12 مترا بعد ان كانت 3 امتار، بينما تم زيادة قياسات الشوارع القريبة من الصحن الشريف الى حدود 50 -60 مترا بعد ان كانت تبلغ 15 مترا".واشار الى "وجود ابواب خاصة دخول الزائرين وخروجهم واخرى لدخول المواكب وخروجها".وفي ما يخص المواكب الحسينية، اوضح الحاج عوز بأن "عددها داخل مدينة كربلاء بلغ 11.400 موكب تقدم الخدمات على مدار ايام عدة للزوار مبينا ان "هيئة المواكب في العتبتين تعمل بشكل متواصل على مدار اشهر مع اصحاب المواكب".وتابع ان "اللجان الخاصة في العتبتين المقدستين تعقد اجتماعات وجلسات بعد نهاية كل زيارة لاستعراض مجريات الزيارة والعوائق ليتم معالجتها تحضيرا للعام المقبل".وبين الحاج عوز أن "هناك جهود مبذولة من العتبتين المقدستين في كربلاء وقيادة العمليات والشرطة والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وهيئة المواكب وفصائل الحشد الشعبي لانجاح زيارة الاربعين".وفي ختام الحديث وجه الحاج فاضل عوز الشكر لقناة السومرية مشيرا الى انها متواصلة مع العتبة الحسينية المقدسة وادارتها منذ 2003 ولحد الآن.