نائب محافظ كربلاء يكشف للسومرية احصائية عدد زائري الاربعينية

كشف نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، عن احصائية عدد زائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وقال الفتلاوي خلال اتصال هاتفي مع قناة السومرية خلال نشرة اخبار الظهيرة ، ان "الاحصائية تشير الى مشاركة اكثر من ١٧ مليون زائر في زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام".

وأشار إلى أنه "بذلت جهود استثنائية لإنجاح خطط الزيارة"، مبيناً أنه "لا زالت هناك أعداد من الزائرين تصل المحافظة".



وتابع، أنه "بعد غروب شمس هذا اليوم سيتم البدء بحملة تنظيف واسعة في عموم المحافظة"، لافتاً إلى أن "عملية التفويج العكسي للزائرين تتم بانسيابية عالية".