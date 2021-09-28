نقابة الصحفيين العراقيين تشيد بجهود وسائل الاعلام خلال الزيارة الاربعينية

وقالت النقابة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نقابة الصحفيين العراقيين تعبر عن شكرها وامتنانها لكافة وسائل الاعلام والاسرة الصحفية والقوات الامنية التي اسهمت في انجاح الزيارة الاربعينية".واضافت "تتقدم نقابة الصحفيين العراقيين بالشكر والامتنان والعرفان لجميع وسائل الاعلام العراقية والعربية والاجنبية العاملة في العراق وكذلك لجميع الصحفيين من مراسلين ومصورين وغيرهم من الكوادر الاعلامية الساندة للدور الكبير والبارز في نقل مراسم زيارة الامام الحسين عليه السلام في ذكرى الاربعينية، وابراز الصورة المشرقة لتلك الزيارة وما رافقها من تقديم كل اشكال الضيافة والخدمات للزائرين من مختلف انحاء العالم الذين حضروا الى كربلاء لاحياء تلك الشعيرة المقدسة".وتابعت "كما كان لوسائل الاعلام وكوادرها التي اسهمت في التغطية الاعلامية الاثر الكبير لابراز التنظيم الذي شهدته الزيارة، فضلا عن ماقدمته المواكب الحسينية من خدمات مختلفة للزائرين عكست كرم ابناء العراق وتضحياتهم ايمانا منهم بتضحيات الامام الحسين واهل بيته عليهم السلام من اجل نصرة الحق والحفاظ على القيم الانسانية التي جاءت بها رسالة الدين الاسلامي الحنيف".وختمت "كما وتتقدم نقابة الصحفيين العراقيين بالشكر والامتنان لجميع القوات الامنية من قادة ومنتسبين التي شاركت في الخطة الامنية الخاصة بالزيارة وانجاحها، ولاننسى في هذا الصدد الكوادر الصحية واصحاب المواكب الحسينية والمواطنين الذين ساهموا كل من موقعه في هذه الزيارة المباركة".