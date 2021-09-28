العتبةُ العبّاسية المقدّسة تكشف عدد زائري الأربعينيّة

وقالت العتبة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، "نرفع احر التعازي لإمام زماننا الحجة بن الحسن (صلوات الله عليه وعلى آبائه)، والمراجع العظام ، والعالم الاسلامي اجمع، لا سيما عراق الانبياء والاوصياء والاولياء، بذكرى اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) سائلين الله تعالى ان يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء، وان يُرجع زائري ابي عبد الله الحسين (عليه السلام) الى مدنهم واوطانهم سالمين غانمين، بقبول الأعمال والطاعات".وأضافت، "كعادتها منذ اكثر من 13 قرناً، تشرفت مدينة كربلاء المقدسة بضيوف وزوار سيد الشهداء الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس (عليهما السلام) في الزيارة الاربعينية لهذه السنة 1442هـ وكان لخدمة العتبات المقدسة شرف عظيم بإستقبال وتقديم الخدمات المتنوعة للزائرين الكرام، وشملت هذه الخدمات العديد من الفعاليات الطبية والخدمية والعزائية، ومنها خدمة توثيق اعداد الزائرين بمنظومة العد الالكتروني للقادمين الى مداخل مدينة كربلاء المقدسة الرئيسية من قبل شعبة الاتصالات في العتبة العباسية المقدسة، وللعام السادس على التوالي، والتوثيق التحليلي الاحصائي لباقي الخدمات في مدينة كربلاء المقدسة من قبل مركز الكفيل للمعلومات والدراسات الاحصائية".وأشارت إلى أنه "بلغ عدد الزائرين الذين استقبلتهم مدينة كربلاء المقدسة من يوم 7 صفر الخير لغاية الساعة 12:00 ظهرا يوم 30 صفر الخير، وفقا لمنظومة العد الإلكتروني وعلى خمسة مداخل رئيسية هي: ( بغداد – كربلاء ، نجف- كربلاء ، بابل-كربلاء ، حسينية – كربلاء (بمسارين) ) ، لهذه السنة حوالي (16,327,542)".