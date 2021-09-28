النقل تعلن عدد الزائرين الذين تم نقلهم عبر الخطوط الجوية العراقية

وقال مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عباس عمران في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة عنه، إن "اجمالي أعداد المسافرين الذين تم نقلهم على متن إسطولها الجوي من مختلف الدول الى مطار النجف الأشرف الدولي خلال العشرة الثانية من شهر صفر للمشاركة في إحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) بلغ نحو 5050 زائراً".واضاف أن "هؤلاء تم نقلهم على متن 42 رحلة مباشرة من بيروت وطهران ومشهد واسطنبول والكويت ودبي وبومباي الى مطار النجف وفق التوقيتات المحددة".