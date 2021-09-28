وزير الداخلية يعلن عدد زوار أربعينية الإمام الحسين

وقال الغانمي خلال مؤتمر صحافي عقده في كربلاء بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري ومحافظ كربلاء نصيف الخطابي، "نعلن نجاح الخطة الأمنية لزيارة الأربعين، إذ وصل عدد زائري كربلاء المقدسة إلى 17 مليون زائر".وأضاف "تميزت الزيارة بانسيابية عالية الزيارة واعداد كبيرة من دول العالم دخلت للزيارة"، مشدداً بالقول "نجحنا في الزيارة وسوف ننجح في الانتخابات".