حريق هائل يلتهم سلسلة مطاعم في مصر (فيديو)

اندلع حريق ضخم في مطاعم بمجمع "ميراج" في منطقة جليم على كورنيش مدينة الإسكندرية المصرية، صباح اليوم الأربعاء، دون وقوع إصابات.

وفي التفاصيل، توجه ضباط قسم شرطة الرمل أول وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، بعد تلقيهم إخطارا بهذا الشأن، في حين أن الحماية المدنية لا تزال تحاول السيطرة على الحريق ومنع انتقالها إلى باقي المطاعم المجاورة على كورنيش البحر.





وشب الحريق في عدد من المطاعم بعد أن امتدت النيران إليها، وهي "لاتينو، و"ليبانيرو"، و"ستار باي"، و"سي جل"، فيما لم يتم تحديد الخسائر حتى الآن.