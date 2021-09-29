بالفيديو: الابتزاز المالي يقف بوجه أحد ضحايا الارهاب ويمنعه من اكمال معاملته التقاعدية

يحيى شاب تعرض لاصابة بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة الزعفرانية حينما كان متوجها لاداء زيارة الامام الحسين عليه السلام عام الفين وتسعة.. ومنذ ذلك الوقت وهو يراجع دوائر الدولة ذات الشأن، من اجل الحصول على راتب لكنه لم يفلح بسبب ضياع معاملته في احدى المؤسسات.الابتزاز المالي وقف هو الاخر بوجه هذا الشاب لاكمال معاملته التقاعدية حيث تحدث والده عن وجود موظف حكومي قام بمساومتهم بملايين الدنانير لاكمال المعاملة فلم يجدوا سبيلا سوى مناشدة جهات حكومية للتدخل.عائلته باكملها تشاهد ولدها المعيل وهو يصارع الحياة بسبب الاصابة..فهل ستحرك هذه المناشدة ضمائر المعنيين ام سيغضون بصرهم كما حدث مع الكثير ممن يمرون بما اصاب هذا الشاب.