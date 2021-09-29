بالأرقام.. صحة كربلاء تكشف الحصيلة الإجمالية لخدماتها المُقدمة خلال زيارة الاربعين

وقال مدير عام الدائرة، صباح الموسوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "خطة الطوارئ الوقائية لزيارة الأربعين، التي بوشر العمل فيها قبل عشرة أيام من بدء الزيارة، قد سجلت نجاحاً باهراً تُضاف إلى سلسلة النجاحات المُتحققة خلال الزيارات المليونية السابقة ".
وأضاف الموسوي، اأن "مُواجهة جائحة فيروس كُورونا، والحد من إنتشارها كانت في مقدمة أولوياتنا عند تنفيذ الخطة، حيث عملنا جاهدين على زيادة وعي المُواطنين والزائرين من خلال التأكيد على (لبس الكمامات، النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون".
وتابع، "كما أطلقنا عملية مسح ميداني مُوسًع تمثل بأخذ مسحاتٍ للأنف والبلعوم للزائرين وأصحاب المواكب الحسينية بإستخدام تقنية الـ (pcr) ، بهدف الكشف والسيطرة على فيروس كُورونا المُستجد والحيلولة دون إنتشاره بينهم".
وبيَن الموسوي، إنه " بإنتهاء تطبيق خطة الطوارئ فانعدد مراجعي شعب الطوارئ والإستشاريات والعيادات الخافرة في المستشفيات قد وصل إلى (825 ، 387) مراجعاً، بينما بلغ عدد الزائرين الذين إستقبلتهم المفارز الطبية ومراكز الطوارئ (164، 911، 5) زائراً".
واشسار الى ان "عدد الإحالات التي تم علاجها ونقلها بعجلات الإسعاف الفوري وصل إلى (587، 33) حالة"، مبينا أن "عدد العمليات بلغ (545) عملية، في حين إن عدد الولادات بلغت (674) ولادة".
ولفت الموسوي الى، ان "الملاكات المختبرية أجرت (37،136) فحصاً مختبرياً، و(8433) فحصاً بجهازي الأشعة السونار، بينما بلغ عدد الفحوصات بجهازي الرنين والمفراس (1053) فحصاً ".
وختم بالقول إن "الحملات التي قام بها مصرف الدم المتنقل في منطقة ما بين الحرمين خلال الفترة التي سبقت الزيارة ولغاية ظهر اليوم ، فأن عدد قناني الدم التي تم تبرع المواطنين والزائرين بلغ ( 2225 ) قنينة دم مختلفة الأصناف".