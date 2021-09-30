تعرض قاضي اول محكمة تحقيق العمارة لمحاولة اغتيال بالرصاص (صور)

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، تعرض قاضي اول محكمة تحقيق العمارة لمحاولة اغتيال بالرصاص.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القاضي (حارث جبار) تعرض لمحاولة اغتيال بعد إطلاق وابل من الرصاص على سيارته في محافظة ميسان دون اصابات تذكر".

