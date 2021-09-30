التمييز الاتحادية تصدر قرارات المصادقة على تجريم المتهم جواد عبد الكاظم علوان

اصدرت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الخميس، قرارات المصادقة على تجريم المتهم جواد عبد الكاظم علوان والتي جرى التحقيق فيها من قبل لجنة الامر الديواني 29.

وقالت المحكمة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم تصديق الحكم من محكمة التمييز الاتحادية على المدان (جواد عبد الكاظم علوان) بالحكم لمدة اربع سنوات وفق احكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ المعدل عن موضوع عقد استثمار كراج وقوف ومبيت كراج المسافرين من قبل محكمة التمييز الاتحادية ".

واضاف البيان، انه "تم تصديق الحكم من محكمة التمييز الاتحادية على المدان (جواد عبد الكاظم علوان) بالحكم لمدة سنتين واسترداد مبلغ قدره (مليار وثمانمائة مليون دينار وسبعمائة الف دولار وغرامة نفس المبلغ انفا ) وفق المادة ١٩ /ثانيا من قانون هيئة النزاهة الاتحادية رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ عن موضوع الكسب الغير مشروع".

وفي وقت سابق، قالت مصادر قضائية للسومرية نيوز، ان " نائب مدير مطار النجف السابق جواد عبد الكاظم علوان الكرعاوي المعروف بـ(ابو اكثم)، صدرت بحقه حكمين قضائيين تمثلت بالسجن 8 سنوات"، مبينة ان "هناك 20 دعوى ضمن التحقيق".