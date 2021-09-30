المنافذ الحدودية توافق على فتح منفذ "جميمة" الحدودي مع السعودية

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، على فتح منفذ "جميمة" الحدودي مع الجانب السعودي.

الهيئة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس هيأة المنافذ ترأس اجتماع مجلس الهيأة التاسع بحضور كافة أعضائه والذي عقد بشقين حضوري في مقر الهياة وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.

واضاف البيان، انه "تم مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الفقرات التي تعمل على تصويب واقع عمل المنافذ الحدودية وتم مناقشة مشاريع المنافذ الحدودية وطريقة تصويبها وفق القانون وبما يخدم النهوض بالبنى التحتية في المنافذ كافة مع الاخذ بكتب وزارة المالية وديوان الرقابة المالية التي اكدت على الالتزام بعائدية الارض لوزارة المالية وكذلك كتب وزارة التخطيط والأمانة العامة لمجلس الوزراء التي اكدت على قيام المحافظات بتطوير البنى التحتيه للمنافذ الحدودية".

وبحسب البيان، صوت المجلس على اعتماد توصيات اللجنة التي ارسلت الى محافظة المثنى بخصوص الموافقة على فتح منفذ جميمة الحدودي بعد استحصال موافقة الجانب السعودي لفتح منفذ مقابل وقيام المحافظة بتهيأة البنى التحتية وكافة المستلزمات.

وذكر البيان انه "من المواضيع التي تم التأكيد عليها هو عدم الموافقة على تغيير المنفذ الحدودي للبضائع المعفاه الا في حالة وجود ظرف قاهر على ان يعرض الموضوع في اقرب جلسه لمناقشته واستحصال قرار من مجلس الهيأة بالتغيير من عدمه، فضلا عن المداولة في مواضيع اخرى مهمة تهدف الى ضمان انسيابية العمل وفحص البضائع والارتقاء بمستوى العمل".