نائب: من المعيب على الحكومة الطعن بصندوق البترودولار

وقال الموسوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "من المعيب على الحكومة الحالية الطعن بما اقره واتفق وصوت عليه ممثلي الشعب في مجلس النواب من تاسيس صندوق البترودولار والذي كان من المؤمل ان ينعش ويساهم في نهضة واسعاف محافظات الوسط والجنوب المنتجة للنفط والتي تعاني من قلة الخدمات طيلة السنوات الماضية".واشار الى ان "من اهم هذه الخدمات هي الخدمات الطبية والصحية التي تنتج عن انبعاثات استخراج النفط ويعاني من مشاكلها الصحية والبيئية والسرطانية العديد من سكان هذه المحافظات المظلومة".