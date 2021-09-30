اخماد حريق نشب داخل مطعم كبير في بابل

أخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، حريقا اندلع داخل مطعم كبير، وسط مدينة الحلة، مركز محافظة بابل.

وقال مصدر امني للسومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق نشب داخل مطعم كبير ضمن شارع الجمعية وسط مدينة الحلة".