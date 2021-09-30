نائب: وجود الـPKK يؤرق سنجار وخطر يهدد امن تركيا

وقالت البياتي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وجود قوات الـPKK في سنجار تشكل تهديدا على امن وسيادة البلاد"، مشددة على "ضرورة وضع حد لتصرفات حزب العمال الكردستاني".وإضافت أن "قوات البككة تعد منظمة ارهابية تهدد الأمن والاستقرار في العراق وتركيا ، مؤكدة ان وجود البككة يعطي مبررا للتدخل التركي في العراق للحفاظ على حدودها من الهجمات الارهابية ".