مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وذكر بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، من المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ان "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ترأس الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء".