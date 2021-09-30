أمانة بغداد تحرك شكوى ضد المتهمين بهدم مبنى "حمام الباشا" التراثي (وثيقة)

خاطبت أمانة بغداد، اليوم الخميس، محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال بتحريك شكوى ضد المتهمين بهدم مبنى "حمام الباشا" التراثي.

وبحسب وثيقة أطلعت عليها السومرية نيوز، فقد طالبت الدائرة القانونية في أمانة بغداد بتحريك شكوى ضد المتسببين بهدم المبنى التراثي".

وأعلنت امانة بغداد، في وقت سابق، اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشخص الذي تجاوز على العقار التراثي وهدم جزءا منه بمنطقة الميدان وسط بغداد.

وذكر بيان للامانة أنّ "أمانة بغداد اتخذت الإجراءات القانونية بحق الشخص الذي اقدم على هدم جزء من حمام الباشا الذي يعود بنائه للحقبة العثمانية وتشكيل لجنة تحقيقية بحق مسؤول المركز البلدي ووضع اشارة حجز على العقار التراثي واحاطته بالكتل الكونكريتية ".

وأضاف البيان أنّ "أمانة بغداد قامت برفع دعوى قضائية لإلقاء القبض على الجاني واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه ".

وأكد أمين العاصمة علاء معن المعمار "على ضرورة الحفاظ على الابنية التراثية بوصفها شواخص تاريخية تجسد الارث الاجتماعي والحضري لمدينة بغداد".