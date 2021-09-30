إحباط محاولة تهريب أدوية ومنشطات في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

وقال المتحدث باسم هيأة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وبعد الكشف والتدقيق تبين وجود (أدوية ومنشطات) لم يتم التصريح عنها مخبأة خلف مواد احتياطية تشكل خطر على صحة وسلامة المواطنين".واضاف "وتم تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".