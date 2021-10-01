اربيل.. مقتل ثلاثة أشخاص من أُسرة واحدة في نزاع مسلح على قطعة أرض

وقال خوشناو في تصريح للصحفيين، إن "سبب اندلاع النزاع اجتماعي ويعود إلى خلاف على قطعة أرض بين الأُسرتين"، مشيرا الى أن "هذا الخلاف مستمر منذ مدة، وقد وصل إلى مرحلة وقعت فيه هذه الكارثة".وأوضح بأن "الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من أُسرة واحدة، وإصابة ثلاثة من الشرطة بجروح أحدهم إصابته بليغة".ولفت خوشناو إلى أنه "سيتم اتخاذ الاجراءات بحق المتسببين بالنزاع المسلح"، مبينا أن "الوضع في ناحية حرير تحت السيطرة، وان قوات الشرطة والأمن الاسايش تقوم بواجباتها".وكان شهود عيان قد افادوا امس بأن النزاع المسلح بين الأُسرتين تفاقم في شمال أربيل مساء الخميس بإضرام النيران في منازل ومقتل امرأة حامل.