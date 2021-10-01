وزارة المالية تعلن اصدار سندات البناء في السوق المالية

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "دائرة الدين العام وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، تعلن عن اصدار سندات البناء القابلة للتداول في سوق الاوراق المالية، بضمانة وزارة المالية ، وبحسب فئات السندات المطروحة للتداول :1- سند فئة (500.000) خمسمائة الف دينار بفائدة سنوية مقدارها 6% لأجل سنتين .2- سند فئة (1.000.000) مليون دينار بفائدة مقدارها 7% لأجل 4 سنوات.وبأمكان الجمهور الراغبين بالشراء تقديم طلباتهم عبر المصارف المجازة."ووجهت الوزارة "الدعوة الى كافة المستثمرين والمواطنين الى الاستفادة من هذة الفرصة الاستثمارية، لما لها من مردودات لصالح المقترض ( المستثمر ) ولمجمل الاقتصاد الوطني".واشارت الوزارة الى ان "عملية تداول تلك السندات تأتي وفق خطط وآليات عملية الاستدامة المالية وتحسينها، اضافة الى الاثار الإقتصادية الايجابية المتمثلة برفع مستويات الانشطة الإقتصادية لمختلف القطاعات وتعزيز إتاحة الفرص التنموية الواسعة".وختمت ان الاجراء يأتي "في اطار تنفيذ فقرات خطط الإصلاح المالي والإقتصادي الشامل ضمن متبنيات الورقة البيضاء، وتطبيقا لبرامج تطوير السياسة المالية والنقدية في العراق".