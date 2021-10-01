بالصور.. انتشار قوات حفظ القانون في ساحة التحرير ومقترباتها

اظهرت صور حصلت عليها السومرية نيوز، انتشار قوات حفظ القانون في ساحة التحرير ومقترباتها وسط العاصمة بغداد لغرض تأمين التظاهرات الخاصة باحياء الذكرى الثانثة لثورة تشرين.