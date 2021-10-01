سلطة الطيران المدني تلزم المسافرين العراقيين بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح

وذكرت سلطة الطيران في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء الأخيرة فإن سلطة الطيران المدني العراقي تود أن تبين للمسافرين الكرام ولجميع شركات الطيران العاملة في البلاد بضرورة إلزام العراقيين المغادرين من المطارات العراقية كافة، بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد - 19، بدءاً من 1 تشرين الثاني 2021 ، إضافة إلى متطلبات الدول المراد السفر إليها".واضافت "كما ويستثنى من ذلك من لديهم حالات خاصة تمنع تلقيحهم أو المصابون خلال ثلاثة أشهر السابقة ( معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة ) وإلزامهم بجلب فحص PCR سالب يثبت عدم إصابتهم بمرض كوفيد -19 عند سفره".