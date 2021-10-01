بالصور.. انطلاق تظاهرات إحياء ذكرى تشرين وسط بغداد

نظم العشرات في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، تظاهرة لإحياء ذكرى تشرين في ساحة التحرير وسط العاصمة.

وقال مراسل السومرية إن "العشرات انطلقوا بتظاهرة لإحياء ذكرى تشرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".

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