إحباط محاولة تهريب مواد مخالفة لضوابط الاستيراد في منفذ أم قصر الشمالي

المتحدث الرسمي باسم الهيأة علاء الدين القيسي قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط حاوية بداخلها مواد كهربائية مخبأة خلفها تجهيزات عسكرية معدة للتهريب"، لافتا الى ان "المواد ضبطت تمت بالتعاون مع مركز كمرك بوابة البصرة، كونها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".واضاف "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمواد واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".