زيدان يتفقد امتحان الكفاءة للمتقدمين الى المعهد القضائي (صور)

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "القاضي فائق زيدان زار اليوم السبت كلية القانون في جامعة بغداد لتفقد اداء المتقدمين للدراسة في المعهد القضائي متمنيا لهم النجاح في الامتحان التحريري الذي يليه امتحان شفهي من قبل مجلس المعهد القضائي لمن يتجاوز الامتحان التحريري".وبحسب البيان، "رافق رئيس المجلس في جولته القضاة اعضاء مجلس المعهد القضائي وعميد كلية القانون علي الهلالي وعدد من اساتذة الكلية".