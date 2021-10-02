مقتل صاحب مولدة خلال شجار في منطقة الكمالية ببغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمقتل صاحب مولدة خلال شجار في منطقة الكمالية بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مشادة كلامية بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة الكمالية، انتهت بمقتل صاحب مولدة اهلية".