السيطرة على حريق عجلة تحمل اسطوانات اوكسجين وسط بغداد

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل عجلة نوع ( بيك اب) تحمل اسطوانات الاوكسجين في منطقة الحارثية وسط بغداد في جانب الكرخ".وأشارت إلى أنها "طوقت وعزلت وابعدت خطر انتشارها الى الشواغل القريبة من موقع الحادث وانهت الحريق بالتزامن مع عمليات اسعاف ونقل صاحب العجلة إلى المستشفى القريب لتلقى العلاج بعد اصابته بحروق نتيجة الحادث".وبينت، أن "سبب الحريق كان عرضي نتيجة تماس كهربائي في مضخة الوقود ( الفيت بم ) مما ادى الى احتراقه العجلة".