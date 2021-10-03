مجلس الخدمة يعلن استكمال اجراءات التعيين لفئات محددة

وذكر بيان للمجلس ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس الخدمة العامة الاتحادي ناقش في جلسته الثالثة والعشرين المواضيع المدرجة في جدول اعماله برئاسة رئيس المجلس الاستاذ محمود التميمي ونائبه واعضائه".واضاف انه "جرى خلال الاجتماع الاطلاع على سير عمل برنامج التوظيف المعلن لتعيين المشمولين بقانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية رقم (6) لسنة 2000".ولفت الى ان "المجلس اقر جملة من القرارات التي من شأنها استكمال إجراءات التعيين للمشمولين في وزارة الاتصالات ومديريتي ماء محافظتي ذي قار وبابل".يذكر ان مجلس الخدمة سبق وان اصدر قرارا باستكمال اجراءات موظفي ماء البصرة والمصادقة على تعيينهم في وقت سابق .