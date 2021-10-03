التعليم تعلن قرب إطلاق دليل الطالب واستمارة القبول المركزي

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تستعد لإطلاق دليل الطالب واستمارة القبول المركزي في الجامعات ضمن قناتي القبول العام وذوي الشهداء للعام الدراسي 2022/2021 في غضون الأيام القليلة المقبلة فيما سيتم شمول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية بالتقديم الإلكتروني لهذا العام".وأشارت إلى أنها "أطلقت استمارة التقديم الى قناة قبول الموظفين المتميزين من خريجي الدراسة الإعدادية وتبقى الاستمارة متاحة أمام المشمولين بالتقديم الى غاية الثلاثاء الموافق 2021/10/26، فيما فتحت أيضا استمارة التقديم الى قناة الموظفين المتميزين في الملاكات الطبية بوزارة الصحة من خريجي المعاهد الى غاية الثلاثاء الموافق 2021/10/26".وبينت، أنها أطلقت أيضاً "استمارة التقديم الى قناة المعلمين المجازين دراسيا للسنة 2022/2021 وتستمر الى غاية الخميس الموافق 2021/10/21".