التربية تحدد موعد امتحان "الدور الثاني" للدراسة الاعدادية

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير التربية علي حميد الدليمي عقد اليوم اجتماعاً استثنائياً مع اللجنة الدائمة للامتحانات العامة وإدارات مراكز فحص الدراسة الاعدادية، وتمخض الاجتماع بتحديد يوم الاربعاء الموافق 27 تشرين الاول 2021 موعد امتحان طلبة المرحلة الاعدادية الدور الثاني بفروعها الادبي والعلمي (الاحيائي والتطبيقي)، وكذلك السماح للطلبة المشمولين بالغش الجماعي بأداء الامتحانات العامة في الدور الثاني بالمواد كافة ، وسيتم تحديد جدول تلك الامتحانات في الايام القليلة القادمة".واشار البيان الى "تكليف المديرية العامة للأشراف التربوي بالتحقيق مع مشرفي وإدارات ومراقبي المراكز الامتحانية واتخاذ اشد العقوبات الانضباطية بحق المقصرين الذين تسببوا بوقوع الغش الجماعي ، فضلاً عن ذلك حرمان المقصرين من اي مستحقات مادية تتعلق بأجور المراقبة والاشراف على الامتحانات العامة في الدور الاول".