الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل دائرة القاصرين في المثنى

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، اخماد حريق اندلع داخل دائرة القاصرين في محافظة المثنى.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحادث حريق اندلع داخل صالة أستعلامات دائرة القاصرين في مركز محافظة المثنى وتسجل اصابة أحد عمال النظافة بحروق بسيطة تم تقديم الاسعافات الاولية من قبل فرق الدفاع المدني".

واضاف البيان، ان "فرق الدفاع طوقت وعزلت الحريق وانهت الحادث دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية يذكر أن سبب الحادث كان نتيجة عطب كهربائي داخل صالة الاستعلامات".