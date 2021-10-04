بالفيديو: 89 عاماً على انتهاء الانتداب وشوارع بغداد تخلو من مظاهر الاحتفال

لكن اللافت للانتباه أن شوارع العاصمة تبدو خالية من مظاهر الاحتفال بهذا اليوم الوطني، إذ يجد البعض ان المتغيرات السياسية التي مر بها البلد على مر العقود بددت اهمية هذا اليوم الوطني.وتختلف الاراء حول استقرار العراق كدولة في الوقت الحالي، حيث يرى البعض ان الاستقلال يعد مفهوماً نسبياً ومتغيراً، فكلما صارت الدولة اقوى واكثر تماسكا كانت اكثر استقراراً، خاصة أن العراق يعد دولة واجهت تقلبات سياسية وأمنية واقتصادية وحروبا مدمرة خلال العقود الأخيرة.