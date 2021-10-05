تسمية ناطق رسمي باسم هيئة رعاية الطفولة في العراق

صوتت هيئة رعاية الطفولة في العراق، الثلاثاء، على تسمية المقدم عزيز ناصر ناطقاً رسمياً باسم الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان، إن "هيئة رعاية الطفولة بالعراق والتي تضم عضوية عدد من الوزارات (التخطيط، التربية، العمل والشؤون الاجتماعية، الصحة والبيئة، الثقافة، العدل، الداخلية، الشباب والرياضة، الخارجية) وممثل عن الامم المتحدة وخيبر صوتت صوتت بالإجماع على تسمية المقدم عزيز ناصر مدير العلاقات والاعلام في شرطة بغداد ناطقا رسميا باسم هيئة رعاية الطفولة بالاضافة الى واجباته وبعد استحصال موافقة وزيري الداخلية، والعمل والشؤون الاجتماعية".

وأضاف البيان أن "الهيئة يشرف عليها اسيد رئيس مجلس الوزراء ويصادق على محاضرها وترتبط به وتشكلت في العام ١٩٨٢ وتعنى برسم السياسة الخاصة بالطفل وبكل ما يتعلق بالطفولة في العراق".