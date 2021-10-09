إحباط محاولة تهريب "مستلزمات طبية" في ميناء أم قصر الشمالي

وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن مفارزها "تمكنت بجهودها ومعلوماتها الدقيقة وبالتعاون مع كمرك بوابة البصرة من ضبط وإحباط محاولة لتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي حيث تم ضبط حاويتين مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".وتابعت، انه "بعد الكشف والتدقيق تبين وجود (مستلزمات طبية) لم يتم التصريح عنها مخبأة خلف ملابس ومواد إنشائية معدة للتهريب".واشارت الهيأة الى، انه "تم تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".