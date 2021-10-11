بالفيديو: انتخابات 2021 الأهم في تاريخ العراق منذ العام 2003

وسط تساؤلات كثيرة عن نسبة المشاركة والنتائج الاولية للانتخابات التشريعية التي بدأت في الساعة السابعة من صباح امس الاحد وانتهت في السادسة مساء من اليوم نفسه، وفي وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين اجابت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن شق من تلك التساؤلات الا وهو نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العامة والتي بلغت 41 في المئة، بعكس الانتخابات في اقتراعها الخاص التي وصلت نسبة مشاركتها حتى تسع وستين بالمئة.ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد في وقت لاحق اليوم، في الأثناء، تتواصل عمليات فرز الاصوات، في الانتخابات التي قال مراقبون إنها جرت بسلاسة ومن دون مشاكل او خروق تذكر، وأعلنت وزارة الداخلية أن القوات الأمنية تواصل انتشارها لحماية صناديق الاقتراع، ووصفت الانتخابات التشريعية بأنها الأهم في تاريخ العراق منذ العام 2003، رغم أن المشاركة الانتخابية في بغداد لم تبد واسعة النطاق كما كان يأمل منظمو الانتخابات لكن الاقبال تحسن نسبيا بمرور الوقت، حيث دوافع المشاركة حكمتها بالأساس الرغبة في التغيير ففي الساعات الاخيرة قبل غلق الصناديق تصاعدة نسبة الاقبال في عموم العراق.وكان حضور المراقبين الدوليين لافتا في المراكز الانتخابية في بغداد، سواء من وفود الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، وهو أمر تعول عليه السلطات للتأكيد على أنه قد تم الإيفاء بالمعايير الدولية للانتخابات.ومن جانبها قالت رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية فيولا فون كرامون من الناحية التقنية ما رأيناه في انتخابات اليوم الأحد وفي يوم التصويت الخاص هو أن العملية تمت بسلاسة كبيره ولم تكن هناك مشاكل فنية كبيرة ولا مشاكل في الأجهزة على الأقل في الأماكن التي نجري عملية المراقبة فيها، وكانت السلطات الأمنية العراقية أعلنت الأحد إلقاء القبض على عدد من المخالفين للعملية الانتخابية لكن بشكل العام لم يتم الإبلاغ عن مخالفات جسيمة توثر على سير العملية التي جرت وسط إجراءات أمنية مكثفة في عموم البلاد.