مع بداية العام الدراسي.. رسالة من التعليم إلى الهيئات التدريسية

وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "تعزيزا لارتباط تخصصاتها بخدمة المجتمع ومسارات التنمية، فإن وزارة التعليم حريصة كل الحرص على توظيف الإمكانات المتاحة لاستقبال أبنائها الطلبة وتحقيق أهدافها على مستوى الخدمات التعليمية والأساليب المعتمدة التي تقتضيها طبيعة وفلسفة البرامج العلمية في ضوء آليات الدوام التي أقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".وتابع البيان، إنه "انطلاقا من خصوصية هذا العام الدراسي في إدارة المستجدات والانفتاح على العالم فإن الجامعات العراقية تمتلك وضوحا ورؤية في توفير بيئة إيجابية للتحصيل العلمي ومرونة إجرائية تراعي المتطلبات الجامعية وتستوعب المتغيرات بهدف تكييف حالاتها وتوظيف معطياتها في مصلحة الأداء المؤسسي والتطوير الأكاديمي"