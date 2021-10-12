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مع بداية العام الدراسي.. رسالة من التعليم إلى الهيئات التدريسية

محليات

2021-10-12 | 01:47
مع بداية العام الدراسي.. رسالة من التعليم إلى الهيئات التدريسية
3,882 مشاهدة

أهابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية وإداراتها وهيئاتها التدريسية، للتفاعل المسؤول والعالي مع العام الدراسي الجديد والاهتمام ببرامج الدراسات الأولية التي تتوزع على جميع مجالاتها الأكاديمية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "تعزيزا لارتباط تخصصاتها بخدمة المجتمع ومسارات التنمية، فإن وزارة التعليم حريصة كل الحرص على توظيف الإمكانات المتاحة لاستقبال أبنائها الطلبة وتحقيق أهدافها على مستوى الخدمات التعليمية والأساليب المعتمدة التي تقتضيها طبيعة وفلسفة البرامج العلمية في ضوء آليات الدوام التي أقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وتابع البيان، إنه "انطلاقا من خصوصية هذا العام الدراسي في إدارة المستجدات والانفتاح على العالم فإن الجامعات العراقية تمتلك وضوحا ورؤية في توفير بيئة إيجابية للتحصيل العلمي ومرونة إجرائية تراعي المتطلبات الجامعية وتستوعب المتغيرات بهدف تكييف حالاتها وتوظيف معطياتها في مصلحة الأداء المؤسسي والتطوير الأكاديمي"
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