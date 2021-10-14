تنويه جديد من الداخلية يخص "البطاقة الوطنية"

اصدرت وزارة الداخلية، الخميس، تنويهاً جديداً يخص "البطاقة الوطنية"، تضمن جعل يوم السبت دواماً لملاكاتها في عدد من الدوائر.

وقالت الوزارة في التنويه، إنه "من أجل تبسيط الإجراءات على مواطنينا الكرام، تقرر أن يكون يوم السبت دواما لملاكات مديرية شؤون البطاقة الوطنية في جانب الكرخ لدائرة أحوال (الكاظمية) فقط، وجانب الرصافة للدوائر أحوال (الاعظمية - بغداد الجديدة - الرصافة - مدينة الصدر) فقط في محافظة بغداد".

وعزت ذلك "لغرض استقبال وترويج معاملات المواطنين ولاستيعاب الزخم الحاصل"، داعية الراغبين من أبناء هذه المناطق الى "مراجعة الدوائر لإنجاز معاملاتهم".