إحباط محاولة تهريب اربع حاويات لـ"مواد مخالفة لشروط الاستيراد" في ميناء أم قصر

وقال المتحدث باسم الهيأة علاء الدين القيسي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "هيأة المنافذ الحدودية تمكنت من خلال جهود ومتابعة دقيقة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بناءً على المعلومات الواردة من مصادرها الخاصة و ما ورد اليها من جهاز المخابرات الوطني وشعبة التراخيص و الاستخبارات وشرطة الكمارك من ضبط اربعة حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد للتهريب معدة ".واشارت الى، انه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".