أمانة بغداد: علاج مجاني لأطفال العاصمة المصابين بأمراض الاورام

وقالت الأمانة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه تم "الاتفاق مع مؤسسة وارث الطبية الدولية في مدينة كربلاء المقدسة لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للاطفال دون سن الثانية عشر من ابناء العاصمة بغداد من المصابين بامراض الاورام الصلبة واورام الدم بضمنها كافة خدمات التشخيص المختبري والاشعاعي والعلاج الإشعاعي والكيميائي والجراحي".واشار البيان الى، ان "هذه التسهيلات تعد املاً جديداً يلوح في الافق لعوائل الاطفال المصابين بالاورام الصلبة واورام الدم بعد توفر العلاج المجاني الذي سيغنيهم عن تكاليف الادوية الباهضة وعناء السفر الى خارج العراق ويخفف عن كاهل الاهل ومعاناة المرضى".واضاف، ان "التنسيق تضمن شمول المرضى من اهالي بغداد باجراء عمليات القسطرة القلبيه التشخيصية والعلاجيه مجانا بمناسبة المولد النبوي الشريف من ١٢ الى ١٧ ربيع الاول في مستشفى الامام زين العابدين عليه السلام".كما دعت امانة بغداد المرضى من اهالي العاصمة الراغبين بالعلاج التقديم عبر الاستمارة الالكترونية في الرابط (https://forms.gle/ac2zcEGEz8qTPuBPA) المتوفرة في موقعها الالكتروني وللاستعلام الاتصال عبر رقم الهاتف (07730741192)".