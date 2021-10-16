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الداخلية تحدد موعد المباشرة بإصدار الجواز الإلكتروني

محليات

2021-10-16 | 02:12
الداخلية تحدد موعد المباشرة بإصدار الجواز الإلكتروني
10,810 مشاهدة

قالت وزارة الداخلية، اليوم السبت، انها بمطلع العام المقبل ستصدر الجواز الالكتروني بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

وقال مدير شؤون الجوازات العامة في الوزارة اللواء احمد عبد الستار للصحيفة الرسمية ان "المديرية ستبدأ بالاصدار بعد ان انجزت جميع الامور اللوجستية المتعلقة بالمشروع، اذ ابرمت بهذا السياق عقدا مع وزارة الاتصالات لتسهيل اصداره".
 
واضاف ان "الجواز الالكتروني يمتاز باحتوائه على شريحة الكترونية تضم المعلومات الكاملة لصاحب الجواز"، منوها بان "البوابات الامنية في المطارات ستفتح في حال مطابقة المعلومات الموجودة على الشريحة، مع المثبتة بالحاسبة المركزية والتي يستحيل التلاعب بها".
 
واشار عبد الستار الى ان "الجواز الالكتروني سيغني عن استخدام البطاقة الموحدة كونه يحمل نفس معلوماتها، وبالتالي فأنه في حال تجديد الجواز لايحتاج المواطن الىالمستمسكات الرسمية كونها موجودة فيه".
 
وكشف عن "انجاز المديرية دراسة متكاملة لتقديم دراسة جدوى عن الجواز الالكتروني الذي سيكون بنفس شكل المستخدم حاليا والمعتمد من منظمة (الاكاو) للطيران، منوها بان "المديرية ستمكن المواطنين كافة من اقتنائه وفق المستمسكات الرسمية الاصولية".
 
وذكر مدير شؤون الجوازات العامة ان "المديرية نجحت ومن خلال الحقيبة المتنقلة، باصدار الجوازات للجاليات بجميع انحاء العالم، فضلا عن اصداره للحالات الانسانية خلال 24 ساعة فقط وضمن عشرة فروع موزعة في بغداد"، كاشفا عن "التنسيق مع وزارة العمل لمنح الجوازات للايتام والمسنين في دور الايواء".

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