الدفاع المدني تنقذ امام جامع وزوجته ويخمد حادث حريق في البصرة (صور)

سيطرت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، على حادث حريق اندلع داخل غرفة سكن في جامع (المزروع) العائد الى ديوان الوقف السني في قضاء الزبير في محافظه البصرة.

وقالت مديرية المديرية الدفاع المدتي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ امام الجامع وزوجته ليتم نقلهم إلى المستشفى الجمهوري القريب لتلقي العلاج بعد تعرضهم لإصابات نتيجة الحادث"، مبينة ان "فرق الدفاع المدني اتمتاعمالها بإخماد الحادث ومنعت اتساع الحريق إلى باحات الجامع المذكور وحجمت الاضرار المادية". وتابع ان "سبب الحادث كان نتيجة عطب كهربائي داخل جهاز التكييف (السبلت) مما اشعل الحريق بادئ الامر".

