العثور على فتاة مقيدة داخل منزل في البصرة (صورة)

أعلنت وكالة شؤون الشرطة، اليوم السبت، العثور على فتاة مقيدة داخل منزل في محافظة البصرة.

الوكالة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ورود اخبار من السيطرة المركزية لمديرية شرطة البصرة عن وجود فتاة مقيدة داخل دار في احدى الاقضية بمحافظة البصرة، على الفور تم استحصال الموافقات القانونية والانتقال الى محل الحادث ودخول الدار ومشاهدة فتاة مقيدة على شباك الدار من الرقبة بسلسلة حديدية".

واضاف البيان انه "بعد الاستفسار منها تبين ان والدتها من قامت بتقييدها، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اصولياً بحق والدتها".