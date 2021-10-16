محافظة عراقية توجه دعوة لوزير التربية

وقال نائب المحافظ، علي الميالي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الاجراءات الوقائية التي تتخذها المدارس الأهلية قد تكون اكثر منها من المدارس الحكومية، لكن المحافظة وبالتعاون مع المديرية العامة للتربية في كربلاء المقدسة مع ابناء المحافظة على استعداد كامل لتوفير اجراءات وقائية امنة لاتقل عن الاجراءات التي تقدمها المدارس الاهلية".وأضاف، أن "جميع ابناء المحافظة سواء في المدارس الاهلية او الحكومية هم ضمن مسؤوليتنا فجميعهم ابناء المحافظة".