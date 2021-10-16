الصدر يحدد "نقاط مهمة" لإخراج العراق من "التبعية"

حدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، عدة نقاط "مهمة"؛ لإخراج العراق من "التبعية"، فيما أشار إلى أن أهم ماينتظره العالم في تسنم التيار رئاسة الوزراء هو موقفه من أمريكا أو الاحتلال.







جاء ذلك في تغريدة للصدر، تابعتها السومرية نيوز: