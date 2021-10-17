المرور توضح بشأن "إلغاء الغرامات" وتغيير أرقام السيارات

أعلنت مديرية المرور العامة، الأحد، أن إلغاء الغرامات المضاعفة وخفضها بالنسبة للدراجات والمركبات يتطلبان تعديل قانون المديرية.

وقال مدير إعلام المرور حيدر كريم للصحيفة الرسمية إن "مدير المرور العام طالب بتعديل قانون المديرية بما يصب في التخفيف عن كاهل المواطن وتخفيف بعض الإجراءات الإدارية وتخفيض رسوم الغرامات بالنسبة للدراجات والسيارات".

وأشار إلى أن "أهم التعديلات في قانون المرور التي طالبت بها المديرية تتضمن بشكل رئيس إلغاء الغرامة المضاعفة، واستثنائها من القانون وإيقاف مضاعفتها".

وبين كريم أن "هذه المطالبات تأتي مراعاة للظروف الاجتماعية للمواطنين لاسيما أصحاب الدخل المحدود وسيارات الأجرة، لأنهم يمثلون الشريحة المهمة التي تؤدي عملها في الشارع العام".

ولفت إلى أن "المديرية تعمل على إكمال مسودة الاتفاق بينها وبين مديرية المرور في إقليم كردستان لتغيير اللوحات المرورية كل 10 أعوام ومطابقتها حسب ما ترتأيه الدولة ضمن مواصفات اتفاقية (فينا)، حيث تكون اللوحات بعيدة عن المسميات وذكر اسم المحافظة على هيئة رقم".